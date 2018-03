BULLET veröffentlichen Video zu "Ain't Enough"

"Dust To Gold" erscheint über Steamhammer/SPV am 20.04.2018 als CD Digi (incl. Poster), 2LP Gatefold (goldenes Vinyl), Download und Stream.

Schaut euch hier den Clip zu "Ain't Enough" an:

Produziert und gemischt wurde "Dust To Gold" von August bis Dezember 2017 in den ´Pama Studios` im schwedischen Torsås von der Band selbst und Mankan Sedenberg, der gezielt eine analoge Bandmaschine eingesetzt hat, um der Scheibe einen warmen Sound zu verabreichen. Hampus ist mit dem Resultat hochzufrieden: „Wir haben so lange wie nie zuvor an den Songs gearbeitet. Die gesamte Produktion war sehr aufwendig, doch die Mühe hat sich gelohnt. Unser Ziel war ein Album mit ausschließlich großartigen Songs und keinem einzigen Schwachpunkt. Auch der Sound sollte ehrlich und authentisch klingen und sich so eng wie möglich an unserem Bühnensound orientieren.“

Als Teaser für das neue Album erscheint am 06.04.2018 zudem eine limitierte 7" Vinyl Single mit dem neuen Song "Fuel The Fire". Der zweite Track ist eine Cover Version von "Dr. Phibes", im Original von Angel Witch.

Tracklisting:



1. Speed And Attack 2:35

2. Ain't Enough 2:38

3. Rogue Soldier 3:01

4. Fuel The Fire 3:26

5. One More Round 3:07

6. Highway Love 3:22

7. Wildfire 4:00

8. Screams In The Night 2:50

9. Forever Rise 4:04

10. The Prophecy 0:28

11. Hollow Grounds 3:49

12. Dust To Gold 5:31

BULLET live 2018:



03.05. Berlin - Musik&Frieden

04.05. Leipzig - Hellraiser

05.05. Markneukirchen - Framus&Warwick Music Hall

06.05. Bochum - Matrix

17.05. Siegburg - Kubana

18.05. CH-Pratteln - Z7

19.05. Mannheim - MS Connexion Complex

20.05. AT-Wien - Escape

23.05. München - Backstage

24.05. Nürnberg - Der Cult

25.05. Kassel - K19

26.05. Osnabrück - Bastard Club

27.05. Hamburg - Logo



08.12. DE-Balingen - Volksbankmesse (BYH Christmas Party)