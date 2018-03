Mit "Live At Abbey Road Studios" werden DEF LEPPARD eine exklusive EP zum diesjährigen Record Store Day am 21.04.2018 veröffentlichen.

Das 12'' Vinyl wird auf 4.000 Stück limitiert sein und drei Songs beinhalten, die DEF LEPPARD am 04.05.2008 im Zuge der Promotion für ihr Album "Songs From The Sparkle Lounge" live für die britische TV-Show "Live From Abbey Road" eingespielt haben.

Trackliste:

"C'mon C'mon"

"Rock On "

"Rocket