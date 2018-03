L.A. GUNS und Gitarrist Michael Grant gehen getrennte Wege

Michael Grant hat die L.A. GUNS verlassen. Als Grund gab der Gitarrist an, in Zukunft andere Interessen, unter anderem sein Solo-Projekt MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS, zu verfolgen.

Die Band bedankte sich in einem Statement für Michaels Engagement und wünschte ihm für seine Zukunft alles Gute.

Interessant ist, was L.A. GUNS-Gitarrist Tracii Guns via Instagram zur Trennung postete: "Ich liebe diesen Kerl. Ich war nicht an seinem Abgang von der Band beteiligt. Menschen kommen und gehen, und ich werde ihn schmerzlich in der Band vermissen. Rock on, bro!"