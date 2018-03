NOTHING, NOWHERE. ist das Projekt des US-Musikers Joe Mulherin. Das letzte Album "Reaper" erschien 2017. Jetzt ist NOTHING, NOWHERE. neu bei Fueled By Ramen unter Vertrag – Heimat von anverwandten Bands wie twenty one pilots, Panic! At The Disco und Dashboard Confessional. Das neue Album "ruiner" ist für den 13. April angekündigt. Zum Song "Hammer" gibt es jetzt ein Video.