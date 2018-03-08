FOREIGNER liefern Vorgeschmack auf kommendes Orchester-Album

Zum ersten Mal überhaupt präsentieren FOREIGNER all ihre Hits mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-köpfigen Chor.
"Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus" erscheint weltweit am 27.04.2018 über earMUSIC. Einen ersten Vorgeschmack daraus liefert die legendäre Rockband nun mit ihrem Live-Video zum Song "Double Vision":
CD TRACKLIST
01. OVERTURE
02. BLUE MORNING, BLUE DAY
03. COLD AS ICE
04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU
05. SAY YOU WILL
06. WHEN IT COMES TO LOVE
07. THAT WAS YESTERDAY
08. FEELS LIKE THE FIRST TIME
09. STARRIDER
10. DOUBLE VISION
11. FOOL FOR YOU ANYWAY
12. URGENT
13. JUKE BOX HERO
14. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS
DVD TRACKLIST
01. OVERTURE
02. BLUE MORNING, BLUE DAY
03. COLD AS ICE
04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU
05. HEAD GAMES
06. WHEN IT COMES TO LOVE
07. SAY YOU WILL
08. THE FLAME STILL BURNS
09. THAT WAS YESTERDAY
10. JUKE BOX HERO
11. STARRIDER
12. DOUBLE VISION
13. FOOL FOR YOU ANYWAY
14. HOT BLOODED
15. URGENT
16. FEELS LIKE THE FIRST TIME
17. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS
DOPPEL-VINYL TRACKLIST
SEITE 1:
01. OVERTURE
02. BLUE MORNING, BLUE DAY
03. COLD AS ICE
04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU
SEITE 2:
01. DOUBLE VISION
02. WHEN IT COMES TO LOVE
03. SAY YOU WILL
04. THAT WAS YESTERDAY
SEITE 3:
01. URGENT
02. JUKE BOX HERO
SEITE 4:
1. STARRIDER
2. FEELS LIKE THE FIRST TIME
3. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS
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