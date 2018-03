FOREIGNER liefern Vorgeschmack auf kommendes Orchester-Album

"Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus" erscheint weltweit am 27.04.2018 über earMUSIC. Einen ersten Vorgeschmack daraus liefert die legendäre Rockband nun mit ihrem Live-Video zum Song "Double Vision":







CD TRACKLIST

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

05. SAY YOU WILL

06. WHEN IT COMES TO LOVE

07. THAT WAS YESTERDAY

08. FEELS LIKE THE FIRST TIME

09. STARRIDER

10. DOUBLE VISION

11. FOOL FOR YOU ANYWAY

12. URGENT

13. JUKE BOX HERO

14. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

DVD TRACKLIST

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

05. HEAD GAMES

06. WHEN IT COMES TO LOVE

07. SAY YOU WILL

08. THE FLAME STILL BURNS

09. THAT WAS YESTERDAY

10. JUKE BOX HERO

11. STARRIDER

12. DOUBLE VISION

13. FOOL FOR YOU ANYWAY

14. HOT BLOODED

15. URGENT

16. FEELS LIKE THE FIRST TIME

17. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

DOPPEL-VINYL TRACKLIST

SEITE 1:

01. OVERTURE

02. BLUE MORNING, BLUE DAY

03. COLD AS ICE

04. WAITING FOR A GIRL LIKE YOU

SEITE 2:

01. DOUBLE VISION

02. WHEN IT COMES TO LOVE

03. SAY YOU WILL

04. THAT WAS YESTERDAY

SEITE 3:

01. URGENT

02. JUKE BOX HERO

SEITE 4:

1. STARRIDER

2. FEELS LIKE THE FIRST TIME

3. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS