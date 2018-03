THE LAWRENCE ARMS mit exklusivem Deutschland-Konzert

Damals teilte sich die Kulttruppe die Stage noch mit Acts wie NO USE FOR A NAME oder THE BOUNCING SOUL im Rahmen der "Deconstruction Tour" 2006. Nun hat das Warten ein Ende: Mit dem neuem Album "We are the Champions of the World" im Koffer werden die Amerikaner am 6. August ein exklusives Deutschland-Konzert in Trier spielen. Als Support konnte die deutsche Band IRISH HANDCUFFS verpflichtet werden.

Doch aufgepasst! Wer dabei sein will, sollte sich sputen. Schon knapp die Hälfte der Tickets ist bereits verkauft. Wer noch eine der Restkarten erwischen will, kann das HIER tun.