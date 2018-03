Es wird kontrovers: LORDI kündigen neues Album "Sexorcism" an

Nicht nur präsentierten die Monsterrocker ihre neusten Bühnenklamotten, welche ihr auf dem oben stehenden Bild in aller Ruhe bewundern könnt. Mit "Sexorcism" wurde auch der Titel des neuen, am 25. Mai erscheinenden Albums bekannt gegeben. Wie schon in den letzten Jahren wird die CD von AFM Records veröffentlicht werden.

Darüber hinaus ließen die finnischen Monster mit der Ankündigung aufhorchen, dass es sich bei "Sexorcism" wohl um das kontroverseste LORDI-Album aller Zeiten handeln wird. Das Cover scheint die Richtung auf jeden Fall schon einmal vorzugeben: