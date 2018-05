ITCHY veröffentlichen neue Single "Black"

"Black" stammt vom letztjährigen Album "All We Know", welches immer noch fleißig betourt wird. Die genauen Daten findet ihr unten, hier erst einmal das Video:

ITCHY - »ALL WE KNOW« TOUR 2018

15.04. D Karlsruhe - Substage

19.04. D Leipzig - Conne Island

20.04. D Essen - Weststadthalle

21.04. D Neunkirchen - Stummsche Reithalle

27.04. D Hannover - Musikzentrum

28.04. D Bremen - Tower

29.04. D Kiel - Orange Club

03.05. D Frankfurt - St. Peter

04.05. D Erlangen - E-Werk

05.05. D Düsseldorf - Zakk

06.05. D Freiburg – Jazzhaus

04.10. AT Linz – Posthof

05.10. AT Salzburg – Rockhouse

06.10. AT Graz – PPC

11.10. CH St. Gallen – Grabenhalle

12.10. CH Solothurn – Kofmehl

13.10. CH Chur – Palazzo Beat Club



Weitere Livetermine in 2018:

14.04. D Warendorf - IFAN Musik-Festival

27. - 29.07. D Megesheim - Der Krater Bebt Open Air

17. - 19.08. D Großpösna - Highfield Festival