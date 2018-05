FOLLOW THE CIPHER veröffentlichen Debütalbum & zweite Single "Valkyria"

Dabei ist das Debütwerk der Schweden aus Falun (Ja, ganz richtig, die Stadt mit SABATON.) noch nicht einmal erschienen, sondern wird erst am 11. Mai das Licht der Welt erblicken. Trotzdem lässt es sich das Unternehmen aus Donzdorf nicht nehmen, schon jetzt ordentlich die Werbetrommel zu rühren, wurden doch kürzlich Cover und Tracklist der Scheibe präsentiert. Das Cover stammt natürlich aus der Feder von Chris Rörland (SABATON).

Tracklist:

01. Enter The Cipher

02. Valkyria

03. My Soldier

04. Winterfall

05. Titan's Call

06. The Rising

07. A Mind's Escape

08. Play With Fire

09. I Revive

10. Starlight

11. Carolus Rex

Wem das alles noch nicht genug ist, kann sich auch die limitierte Digipack-Version des Albums sichern, welche mit umfangreichem Bonusmaterial daher kommt:

01. 'Valkyria' - Music Video

02. 'Carolus Rex' - Music Video

03. 'A Mind's Escape' - Lyric Video

04. 'The Rising' - Lyric Video

05. 'Enter The Cipher' - Live from Masters of Rock

06. 'My Soldier' - Live from Masters of Rock

07. 'A Mind's Escape' - Live from Masters of Rock

08. 'Winterfall' - Live from Masters of Rock

09. 'I Revive' - Live from Masters of Rock

10. 'My Soldier' - Live from Falkenberg w/ studio sound

11. 'Carolus Rex' - Live from SOA w/ camera sound

12. Presentation - Ken Kängström

13. Band Interview

14. Masters Of Rock - Vlog

15. Sabaton Open Air - Vlog

16. Behind The Music Videos - Vlog

Vorbestellen lässt sich das ganze HIER.

Ihr wollt nicht die Katze im Sack kaufen? Auch dafür hat das deutsche Label eine Lösung parat und hat vor wenigen Tagen das Video zum Song "Valkyria" hochgeladen:

Gitarrist/Sänger Viktor Carlsson erklärt:

„Für mich klingt der Song so, als käme er direkt vom Schlachtfeld. Der Puls der Musik hat die Lyrics letztendlich so aggressiv werden lassen. Als würde man direkt heraus sagen: ‚Das ist unser letzter Beschluss.’ Ich sehe wirklich jedes Mal, wenn ich den Track höre, ein Schlachtfeld vor meinem inneren Auge.“

FOLLOW THE CIPHER live:

01. - 03.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

21.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

Wer sich für die Entstehungsgeschichte der Band interessiert, findet im Folgenden noch den uns zugeschickten Werbetext:

"Werfen wir einen Blick zurück: Angefangen hat die Erfolgsgeschichte von FOLLOW THE CIPHER im Mai 2014, als Ken Kängström beschloss, eine Band ins Leben zu rufen, die anders sein sollte als alles bisher Gewesene. Die Soundidee an sich spukte bereits seit Jahren in seinem Kopf herum, doch der ausschlaggebende Punkt, jene Visionen endlich in die Tat umzusetzen, ergab sich in gewisser Weise durch die langjährige Kollaboration mit den international gefeierten Heavy Metal-Giganten SABATON, zu denen FOLLOW THE CIPHER eine enge Freundschaft hegen. So ist Ken Kängström definitiv kein unbeschriebenes Blatt in der skandinavischen Musikszene, schrieb und produzierte beispielsweise einige bekannte Songs gemeinsam mit Joakim Brodén von den Faluner Kollegen SABATON, wie die monumentale Epikhymne ˈCarolus Rexˈ. Eine Nummer, die alles verändern sollte, brachte diese doch für Ken den Stein ins Rollen: „Ich denke, dass der Song den berühmten Funken in mir entfacht hat - vor allem aber dafür verantwortlich war, dass ich begann, meiner eigenen Urteilsfähigkeit und Einschätzung zu vertrauen“, reflektiert Ken. „Als Joakim und ich diesen Track geschrieben hatten, spürte ich es tief in mir, dass es Zeit war, meine Überlegungen zu FOLLOW THE CIPHER wirklich in die Tat umzusetzen.“ Umso bedeutender ist es, dass die Band diesen für sie so wichtigen Track, ˈCarolus Rexˈ, auch in ihrer eigenen Version auf das Debüt genommen hat.



Ken und Viktor komponierten also neue Stücke mit der Prämisse, nichts und niemanden zu kopieren, sondern einen ganz eigenen Soundkosmos entstehen zu lassen, doch die facettenreiche Bandbreite der unterschiedlichen Elemente, die Metal, Melodik, Epik, Bombast, brachiale, messerscharfe Riffs, elektronische Industrial-Nuancen und symphonische Momente im düster-postapokalyptischen, aber dennoch modernen Gewand vereinen sollte, erwies sich als echte Herausforderung, „bis ich verstand, dass du eine vollkommene Balance benötigst - nicht nur auf die einzelnen Elemente an sich bezogen, sondern auch in wie fern du letztendlich alles zusammenbringst“, konstatiert der sympathische Schwede. „Von diesem Augenblick an, konnte ich den Sound kontrollieren und der Grundstein für die essentielle Entwicklung von FOLLOW THE CIPHER war gelegt.“



Und etwas Einzigartiges wurde geboren: Irgendwo in der virtuosen Schnittmenge von NIGHTWISH, IN FLAMES und SABATON angesiedelt, aber dennoch vollkommen eigenständig, innovativ und ziemlich außergewöhnlich. „Ich empfinde unsere Musik als visuell und cineastisch“, beschreibt Ken. „Der Sound ist großflächig und vielschichtig - jedes Element spielt eine wichtige und tragende Rolle im Gesamtkonzept. Du kannst unsere Musik auf zwei Arten hören: Indem du dich auf die einzelnen, vielseitigen Elemente, wie die Keyboardmelodien oder Lindas Powerstimme, konzentrierst oder aber du lässt dich auf das ganze Package ein. Bei uns wird jeder fündig: Das ist es, was CIPHER-Metal ausmacht!“, hält Ken euphorisch fest.



Die CIPHER-Crew besteht aus fünf extrem talentierten Mitgliedern: Linda Toni Grahn, einer fantastischen, bildhübschen Sängerin mit langer pink-roter Mähne und smaragdgrünen Augen, die nicht nur über eine imposante Wahnsinnstimme mit Power und Charakter verfügt, sondern zudem eine herausragende Ausstrahlung und Präsenz besitzt. Betritt das quirlige Energiebündel die Bühne, dauert es keine Sekunde, bis Linda alle in ihren Bann gezogen hat. „Linda ist einzigartig - sie sticht aus der Menge hervor, nicht nur als grandiose Sängerin, auch als charismatische Persönlichkeit! Nachdem ich Linda getroffen hatte, wusste ich sofort, dass das Ganze funktionieren würde“, adelt Ken Kängström (Gitarre) den weiblichen Kapitän der CIPHER-Belegschaft. Zur Besatzung gehören des Weiteren Karl Löfgren (Schlagzeug), Viktor Carlsson (Gitarre) und Jonas Asplind (Bass).



Lange Rede, kurzer Sinn: Die CIPHER-Crew ist mehr als bereit, mit Euch gemeinsam auf aufregende Entdeckungstour in die unendlichen Weiten düsterer Metal-Galaxien zu starten. Es ist Zeit, ein neues Kapitel in der metallischen Musikgeschichte aufzuschlagen - es ist Zeit für FOLLOW THE CIPHER!"