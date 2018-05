THE LAZYS - neues Album "Tropical Hazards" und Tourankündigung

Die australische Hardrock-Formation THE LAZYs veröffentlich am 04. Mai 2018 ihr neues Studioalbum "Tropical Hazards" und gehen direkt im Anschluss auf Deutschlandtour.

Geschrieben wurde das Album zusammen mit Ian D’Sa (Billy Talent), der auch zusammen mit Eric Ratz (Big Wreck, Danko Jones, Monster Truck) für die Produktion zuständig war. Tropical Hazards“ entstand im Laufe von 2017 in Australien und Kanada. Die zehn Tracks offenbaren musikalische Einflüsse anderer Classic Aussie Rock Bands wie AC/DC oder The Angels, wobei es textlich teils auch autobiografisch zugeht. Vorab wurde nun die erste Single und Videoauskopplung "Nothing but Trouble" veröffentlicht:

Ab Ende Mai gehen THE LAZYs dann gemeinsam mit ihren Labelkollegen von THE LOCKHEART auf Deutschlandtour:

29.05.2018 Stuttgart Goldmarks

30.05.2018 München Strom

31.05.2018 Berlin Cassiopeia

01.06.2018 Hamburg Molotow

02.06.2018 Köln MTC

03.06.2018 Frankfurt Nachtleben