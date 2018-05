THE NEW ROSES gehen auf Tour

Diese führt die Band auch nach Großbritannien sowie erstmalig in die USA. Zuvor sind THE NEW ROSES als Special Guest mit THE DEAD DAISIES auf Europatour. Im Sommer stehen THE NEW ROSES außerdem über 30 mal auf den Festivalbühnen - sowohl national wie auch international. Darunter fallen z. B. SWEDEN ROCK, OPEN ROAD FEST (HU), MASTERS OF ROCK (CZ), ROCK OF AGES, ROCK HARD FESTIVAL, WERNER DAS RENNEN, etc.

THE NEW ROSES

"One More For The Road Tour 2018"

Präsentiert von ROCK HARD & CLASSIC ROCK

28.09.18 DE - Burglengenfeld / VAZ

29.09.18 DE - Kaiserslautern / Kammgarn

05.10.18 DE - Konstanz / Kulturladen

12.10.18 DE - Leipzig / Hellraiser

13.10.18 DE - Reichenbach/Fils / Die Halle

19.10.18 DE - Burgrieden / Riffelhof

20.10.18 DE - Kempten / Kultbox

26.10.18 DE - Ingolstadt / Eventhalle Westpark