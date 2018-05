DIE APOKALYPTISCHEN REITER kündigen "Schrei!nachten - X-Mas Festival Tour 2018" an

Die Band kommentiert: „Bereits 2009 hatten wir die erste Auflage unserer »Schrei!nachten Tour«, damals zusammen mit EQUILIBRIUM und AKREA. Das war damals echt aufregend und hat mächtig viel Spaß gemacht. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach darüber nachgedacht, die »Schrei!nachten«-Festivals zu wiederholen, aber aus diversen Gründen klappte dies leider nie. Doch 2018 ist es nun endlich wieder soweit: Wir werden das Jahr mit fünf ganz außergewöhnlichen, fulminanten Shows beenden. Unterstützen werden uns unsere Freunde von DESERTED FEAR und CYPECORE - Ihr könnt also sicher sein, dass Eure Nacken richtig heftig rotieren werden und der Schweiß von der Hallendecke tropfen wird. Wir werden für die Shows natürlich auch ein besonderes XXL-REITER-Set vorbereiten, bei dem auch Ihr über einen Teil der Setlist abstimmen könnt. Details hierzu werden wir in Kürze veröffentlichen. Wer sich seine Akkus nochmal mit der unvergleichlichen REITER-Energie laden will, sollte sich diese Tour auf keinen Fall entgehen lassen. 2019 werden wir live deutlich kürzer treten, denn wir wollen den Nachfolger von »Der Rote Reiter« aufnehmen.“

»Schrei!nachten - X-Mas Festival Tour 2018«

DIE APOKALYPTISCHEN REITER



w/ DESERTED FEAR, CYPECORE

21.12. D Oberhausen - Turbinenhalle

22.12. D Osnabrück - Hyde Park

27.12. D Andernach - JUZ Live Club

28.12. D Stuttgart - LKA Longhorn

29.12. D Leipzig - Haus Auensee