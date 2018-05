CANDLEMASS zurück mit neuem Soundtrack und Online-Spiel

Gestern fiel der Startschuss für "House Of Doom", dem Online-Spiel samt gleichnamigem Soundtracktitel der Doom Metal-Band CANDLEMASS.

"House Of Doom" ist ein Online-Spiel, dessen Musik von Leif Edling geschrieben wurde und von der legendären Doom Metal-Band CANDLEMASS performt wurde. Die Band war an der Entwicklung des Spiels beteiligt und somit den nötigen Anteil an Metal ins Spiel gemischt.

Hier findet ihr weitere Infos und könnt euch in die Burg zwischen Himmel und Hölle begeben.