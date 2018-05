Metal Blade legen den FLOTSAM AND JETSAM Klassiker 'Doomsday for the Deceiver' neu auf

Am 27. April, pünktlich zu ihrer speziellen 'Doomsday' Show im Rahmen des Keep It True Festivals, werden Metal Blade 'Doomsday For The Deceiver' sowohl als Digi-CD als auch als Metal Blade Originals Vinyl neu auflegen.

Das Album wurde eigens remastert von Patrick W. Engel als Teil der LP-Reihe 'Metal Blade Originals', also mit allen Schikanen: 400g schwerer Kastentasche (Inside-out-Druck), doppelseitigem Artwork-Poster im Format 60x60cm und 250g schweren Einlegern.

FLOTSAM AND JETSAM - 'Doomsday For The Deceiver'

• Digi-CD

• 180g black vinyl

• cannabis green marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

• red/white marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• orange & black/red/white/splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

Hier könnt ihr vorbestellen.