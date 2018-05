REVEREND HOUND feiern zehnjähriges Jubiläum mit neuer EP

Darüber hinaus tummeln sich auf der Platte, welche am 23. März veröffentlicht wird, ein Live-Mitschnitt sowie zwei Re-Recordings älterer Songs, welche erstmals mit Neu-Sänger Wolfgang Gräbner aufgenommen wurde. Den Titelsong könnt ihr euch gleich hier anhören:

Die EP wurde von Dan Baune (MONUMENT) gemixt und gemastert.

Tracklist:

01. Enter My Nightmare

02. Battle Cries

03. War Of The Wolves

04. Heavy Metal Thunderstorm

05. The Way Of The Gun (Live)