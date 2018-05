LIFE OF AGONY kommen nach Deutschland

15.06.18 AT - Nickelsdorf / Nova Rock Festival

16.06.18 DE - Grafenhainichen / With Full Force Festival

17.06.18 DE - Kiel / Kieler Woche

12.10.18 DE - Papenburg / Alte Kesselschmiede

13.10.18 DE - Dusseldorf / Zakk

14.10.18 NL - Leeuwarden / Nueshoorn

16.10.18 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

18.10.18 ES - Mallorca / Full Metal Holiday Festival

21.10.18 AT - Salzburg / Rockhouse

23.10.18 HU - Budapest / A38

24.10.18 HR - Zagreb / Culture Factory

26.10.18 SL - Ljubljana / Kino Siska

27.10.18 IT - Pinarella Di Cervia / Rock Planet

28.10.18 DE - Munich / Technikum

30.10.18 BE - Sint-Niklaas / De Casino

31.10.18 BE - Leige / Reflektor

02.11.18 NL - Klokgebouw / Sound Of Revolution Festival