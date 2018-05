ICED EARTH kommen im Sommer nach Europa zurück

Auf der zweiten Gastspielreise nach den Dates im Januar und Februar 2018 werden die Power Metaller einmal mehr ihr aktuelles Album "Incorruptible" vorstellen.

Hier sind die Termine:

21.06.18 (BE) Dessel - Graspop Metal Meeting

22.06.18 (DE) St. Goarshausen - Rockfels Open Air

23.06.18 (FR) Vaureal - Le Forum

24.06.18 (FR) Clisson - Hellfest

26.06.18 (NL) Alkmaar - Victorie

27.06.18 (NL) Hengelo - Metropool

28.06.18 (DE) Jena - F-Haus

29.06.18 (DE) Dischingen - Rock am Härtsfeldsee

30.06.18 (CH) Winterthur - Gaswerk

01.07.18 (IT) Novara - Phenomenon

03.07.18 (AT) Wörgl - Komma

04.07.18 (CH) Luzern - Schürr

07.07.18 (ES) Barcelona - Rockfest

10.07.18 (AT) Graz - Dom im Berg

11.07.18 (SI) Ljubljana - Kino Siska

12.07.18 (CR) Zagreb - Pogon Jedinstvo

13.07.18 (HU) Dunaújváros - Rockmarathon

14.07.18 (AT) Vienna - Szene

16.07.18 (PL) Cracow - Kwadrat

17.07.18 (PL) Warschau - Progresja

19.07.18 (DE) Dresden - Eventwerk

20.07.18 (DE) Fritzlar - Rock am Stück

21.07.18 (DE) Weil am Rhein - Baden in Blut

25.07.18 (DE) Berlin - SO36

26.07.18 (DE) Kiel - Pumpe

27.07.18 (DE) Bremen - Tivoli

28.07.18 (DE) Pyras - Pyras Open Air