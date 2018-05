ENSIFERUM 'Path To Glory' Europatour beginnt in Kürze

WIND ROSE aus Italien wurden jetzt als Opening Act bestätigt, während ENSIFERUM selbst bei den meisten Shows für kostenlose meet & greet Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Schaut euch jetzt das Shoutout der Band dazu auf Facebook an.

'Path To Glory' Tour 2018

ENSIFERUM

+ EX DEO

+ WIND ROSE

03.04.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

04.04.2018 (DK) COPENHAGEN / Vega

05.04.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

06.04.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

07.04.2018 (DK) AARHUS / Royal Metal Festival

08.04.2018 (DE) ROSTOCK / Mau

09.04.2018 (PL) GDYNIA / Ucho

10.04.2018 (PL) WARSAW / Proxima

11.04.2018 (PL) KATOWICE / Mega Club

12.04.2018 (PL) WROCLAW / Zaklete Rewiry

13.04.2018 (CS) ZLIN / Masters of Rock Cafe

14.04.2018 (DE) LEIPZIG / Hellraiser

15.04.2018 (DE) LUDWIGSBURG / Rockfabrik

16.04.2018

17.04.2018 (AT) DORNBIRN / Conrad Sohm

18.04.2018 (FR) STRASBOURG / La Laiterie

19.04.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

20.04.2018 (FR) LIMOGES / John Lennon

21.04.2018 (ES) BARCELONA / Salamandra 1

22.04.2018 (ES) MURCIA / Garaje

23.04.2018 (ES) MADRID / Mon

24.04.2018

25.04.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

26.04.2018 (IT) MILAN / Live Club

27.04.2018 (IT) TORINO / Hiroshima Mon Amour

28.04.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

29.04.2018 (NL) DRACHTEN / Iduna

30.04.2018 (BE) KORTRIJK / De Kreun

01.05.2018 (GB) LONDON / O2 Academy Islington

02.05.2018 (DE) COLOGNE / Essigfabrik

03.05.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

04.05.2018 (DE) MUNICH / Backstage

05.05.2018 (DE) DRESDEN / Loco Club

06.05.2018 (AT) VIENNA / Szene

07.05.2018

08.05.2018 (HU) BUDAPEST / Barba Negra Track

09.05.2018 (HR) ZAGREB / Klub Mochvara

10.05.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

11.05.2018 (AT) WÖRGL / Komma

12.05.2018 (CH) PRATTELN / Z7

13.05.2018 (NL) NIJMEGEN / Doornroosje

ENSIFERUM sind:

Petri Lindroos - Vocals/Gitarre

Markus Toivonen - Gitarre/Vocals

Sami Hinkka - Bass/Vocals

Janne Parviainen - Drums