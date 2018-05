SPURV veröffentlichen neues Album

Aufgenommen wurden die neuen Songs im Malabar Studio in Oslo von Martin Bowitz (COLD MAILMAN) in Zusammenarbeit mit Emil Nikolaisen (Serena Maneesh).

Gemixt wurden die Lieder von Bowitz and Jørgen Smådal Larsen und abschließend gemastert von Magnus Lindberg (CULT OF LUNA).

“Myra” beinhaltet einige Gastauftritte, wie zum Beispiel von Kari Rønnekleiv, Moe’s Ole-Henrik Moe und ULVER’s Tore Ylvisaker und Ole Aleksander Halstensgård.

Einen Vorabtrack hat die Band auch gerade veröffentlicht:

SPURV – og ny skog bæres frem

Mitglieder der Band

Hans-Jakob Jeremiassen - Bass

Herman Nilius Otterlei - Guitar

Gustav Jørgen Pedersen - Guitar

Simon Ljung - Drums