AURIs Debütalbum ist seit dem 23. März weltweit erhältlich.

Tracklist:

01. The Space Between

02. I Hope Your World Is Kind

03. Skeleton Tree

04. Desert Flower

05. Night 13

06. See

07. The Name Of The Wind

08. Aphrodite Rising

09. Savant

10. Underthing Solstice

11. Them Thar Chanterelles