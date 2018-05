HARTMANN - neues Album erscheint im Mai

Die nach Bandleader Oliver Hartmann (Avantasia, Rock meets Classic) benannten HARTMANN veröffentlichen am 18. Mai 2018 ihr neues Studioalbum "Hands on the Wheel".

Für "Hands on the Wheel" verspricht Oliver Hartmann einen deutlich kernigeren und rockigeren Sound als bei seinem Vorgänger "Shadows and Silhouettes". Co-produziert wurde das Album wieder von Sascha Paeth (Avantasia, Beyond The Black, Kamelot). Als Gastmusiker konnten Jimmy Kresic (The Roots, Rock Meets Classic), Karolina Galbavà & Irena Morisakovà (Hans Zimmer) gewonnen werden. Darüber hinaus enthält das Album mit dem Song "Simple Man" ein Duett mit MR. BIG-Sänger Eric Martin.

Weitere Informationen gibt es unter:

Hartmann