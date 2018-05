LUNATIC SOUL – neues Album „Under The Fragmented Sky“

Das sechste Album, das als Nachfolger des emotionalen Epos „Fractured" von 2017 gilt, wird am 25. Mai über das UK-Label Kscope veröffentlicht.

LUNATIC SOUL ist Mariusz Duda, der Mastermind, Sänger und Multi-Instrumentalist hinter RIVERSIDE, einer der besten und fesselndsten Progrock-Acts in Europa. Mit seinem Solo-Projekt feiert er 2018 das 10. Jubiläum.

„It’s a very unexpected and spontaneous release”, erzählt Mariusz Duda. „Initially, I was thinking about a maxi single „A Thousand Shards of Heaven" with a couple of other tracks but the material had evolved so beautifully in the studio that I ended up with 36 minutes of brand new music. It’s a truly enchanting album.“

Pressestimmen zu „Fractured" 2017:

Orkus: „Es ist als würdest du der personifizierten Schönheit ins Angesicht blicken. Von den ausgewogenen Klängen bist du so überwältigt, dass dir die Tränen kommen."

Slam 8. 5/10: „Fractured strotzt nur so vor Abwechslung und gerät zu einem mehr als nur gelungenem Schmuckstück des modernen und gefühlvollen Progressive Rock."

Classic Rock: „…große Kunst aus Polen von einem der innovativsten Musiker der Gegenwart."

Babyblaueseiten.de 13/15: „Ein Hammeralbum … eine gelungene avantgardistische Mischung aus Progressive Rock, Elektronik und vereinzelt Jazz-Elementen."

HiFi Stars: „Ein überwältigend dichtes Album, das aufgrund der hohen Qualität der Stücke viele Hörer aus allen möglichen Musikrichtungen abzuholen vermag. Anhören!"

www.lunaticsoul.com