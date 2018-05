SPITEFUEL – neues Album „Dreamworld Collapse"

Die rasante wie epische Science-Fiction-Story, die aus der Feder des Sängers Stefan Zörner stammt, erzählt von Freiheit, Mut und Rebellion vor dem Hintergrund einer dystopischen Zukunftsvision. „Mit jedem weiteren Tag im Studio wurde uns bewusst, dass wir da etwas Großes erschaffen, die Grenze zum Narrativen immer noch ein Stückchen weiter hinter uns lassen und trotzdem mit viel Metal-Power im Gepäck durch unsere SciFi-Story wandern. Auf diesem Album ist nichts zufällig. Es war uns wichtig, durch echte Drums, echte Flöte, echte Analog-Synths, echtes Piano usw. ein authentisches Feeling und wahre Emotionen zu generieren. Das ist Heavy Metal... und es ist Kopfkino!”

Überzeuge dich selbst davon – mit dem offiziellen Album-Trailer. Oder beame dich in der Zeit ein wenig voraus, um die erste Single „Brick by Brick" zu bekommen, die ab 12. April zum Download bereitsteht.

Tracklist:

01. Prologue: 8389 A.D.

02. Brick By Brick

03. The Secret

04. Ouverture: Inside The Sphere

05. Dreamworld Collapse, Pt. I

06. Interlude: The Funeral Of Youth

07. Dreamworld Collapse, Pt. II

08. Iconic Failure

09. Under Fire

10. Brilliant White Lies

Pt. I: What we’ve Chosen

Pt. II: The Raging Quiet

Pt. III: Deconstructing a Falling Star

11. Grave New World

Pt. I: They Shall Have Stars

Pt. II: Dreamworld Revisited

12. Epilogue: 8427 A.D.

Tourdaten:

18.03. – DE – Mise Open Air (warm up show)

21.04. – DE – Lauffen, Beerbangers Festival (CD release party, +Desaster +Stallion)

18.05. – DE – Mörlenbach-Weiher, Live Music Hall (+Leatherwolf)

19.05. – DE – Balingen, Sonnenkeller (+Souldrinker)

26.05. – DE – Adelsheim, Live Factory ( +Odium)

31.07. – DE – Mannheim, MS Complex (+Night Demon)

04.08. – DE – Regensburg Metal United Festival Open Air (+Brainstorm)

22.09. – DE – Winnenden (+Battle Beast +Winterstorm)

06.10. – DE – Giessen, Metal Crash Festival (+D.A.D.)

20.10. – DE – Willanzheim (Würzburg)

03.11. – DE – Bad Friedrichshall, Rockfabrik

17.11. – DE – Hasselbach (Frankfurt), 25 Jahre Odium

www.spitefuel.de