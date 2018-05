NIGHTWISH sind mit "Decades" weltweit in den Charts

"Decades" konnte sich in zahlreichen Ländern in den Top 10 der Charts platzieren konnte, darunter auch einen sagenhaften 1. Platz in Finnland und #5 in Deutschland!

Alle Resultate hier im Überblick:

#01 - Finnland

#03 - UK (Rock Top 40)

#04 - Schweden (Rock/Metal)

#05 - Deutschland

#06 - Schweden (Physical)

#06 - USA (Hard Music)

#07 - Schweiz

#07 - UK (Indie Top 40)

#11 - Tschechien

#11 - USA (Rock Album)

#19 - Österreich

#24 - Ungarn

#24 - USA (Current Albums)

#25 - Belgien VL

#43 - Polen

#43 - Kanada Top Albums

#59 - Belgien WA

#61 - Schweden

#62 - UK

#68 - Niederlande

#76 - Italien

#90 - Frankreich

Ihre bemerkenswerte Karriere feiern NIGHTWISH mit einer ausgedehnten Welttournee. Während die Band derzeit den ersten Teil dieser neunmonatigen Reise in Nordamerika absolviert, wird sie im November und Dezember diesen Jahres auch auf die europäischen Bühnen zurückkehren. Special Guests werden dabei keine Geringeren sein als die Heavy Metal-Senkrechtstarter BEAST IN BLACK, die Band um ex-BATTLE BEAST-Gitarrist Anton Kabanen!

Alle Tourtermine auf einen Blick:

»Decades: Nordamerika 2018«

26.03. USA Covington, KY - Madison Theater

28.03. USA Kalamazoo, MI - State Theatre

29.03. USA St. Louis, MO - Touhill Performing Arts Center

30.03. USA Minneapolis, MN - The Myth

31.03. USA Chicago, IL - Aragon Ballroom

02.04. USA Omaha, NB - Sokol Auditorium

03.04. USA Denver, CO - Paramount Theatre

05.04. CDN Edmonton, AB - Northern Alberta Jubilee Aud

06.04. USA Spokane, WA - Knitting Factory

07.04. CDN Vancouver, BC - Queen Elizabeth Threater

08.04. USA Portland, OR - Roseland Theater

10.04. USA Las Vegas, NV - Brooklyn Bowl

12.04. USA Ventura, CA - The Majestic Ventura Theatre

13.04. USA San Jose, CA - City National Civic

14.04. USA Anaheim, CA - City National Grove

15.04. USA Tempe, AZ - Marquee Theatre

17.04. USA Dallas, TX - The Bomb Factory

18.04. USA Memphis, TN - Minglewood Hall

19.04. USA Mobile, AL - Saenger Theater

21.04. USA St. Petersburg, FL - Jannus Landing

22.04. USA Miami, FL - Olympia Theater

-

»Decades: Europa 2018«:

Festivals

18.05. EST Tallinn - Saku Suurhall

01.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

02.06. NL Nijmegen - FortaRock

21.06. DK Copenhagen - Copenhell

24.06. F Clisson - Hellfest

06.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

13.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock

21.07. FIN Lahti - Mukkulan Tapahtumapuisto (w/ BEAST IN BLACK)

03.08. D Wacken - Wacken Open Air

07.08. CH Schaffhausen - Stars in Town (w/ GOTTHARD, THE BEAUTY OF GEMINA)

09.08. E Villena - Leyendas del Rock

12.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

19.08. BG Varna - Mega Rock

w/ BEAST IN BLACK

02.11. S Göteborg - Partille Arena

05.11. D Berlin - Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg - Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen - Lotto Arena

09.11. D Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris - AccorHotels Arena

11.11. CH Genf - Arena

13.11. SK Bratislava - Incheba Expo Arena

14.11. D München - Olympiahalle

16.11. D Leipzig - Arena

17.11. PL Krakau - Tauron Arena

20.11. H Budapest - Arena

22.11. CH Zürich - Hallenstadion

23.11. D Nürnberg - Arena

24.11. D Stuttgart - Schleyer-Halle

27.11. D Saarbrücken - Saarlandhalle

04.12. I Mailand - Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt - Festhalle