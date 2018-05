DEF LEPPARD veröffentlichen vierteilige Werkschau

Das schlicht "The CD Box Set: Volume One" betitelte Boxset enthält auf sieben CDs alle Studioalben aus den Achtzigern, ein Livealbum, eine Raritäten-Compilation sowie die allererste EP. Die Box erscheint auch als Vinyl-Ausgabe unter dem Titel "The Vinyl Boxset: Volume One"..

Die Alben des Boxsets im Überblick:

CD 1: »On Through The Night

CD 2: »High And Dry«

CD 3: »Pyromania«

CD 4: »Hysteria«

CD 5: »Live At The LA Forum 1983«

CD 6: »Rarities Volume 1«

CD 7: »The Def Leppard«-EP

Alle Tracks der Neuauflagen wurdens von Ronan McHugh und Joe Elliott in Joe’s Garage remastert. Ergänzt werden die Boxsets um Hardcover-Bücher mit Fotos von Ross Halfin und Liner Notes von Joe Elliott.

CD 1 – On Through The Night (1980)

1 Rock Brigade

2 Hello America

3 Sorrow Is A Woman

4 It Could Be You

5 Satellite

6 When The Walls Came Tumbling Down

7 Wasted

8 Rocks Off

9 It Don’t Matter

10 Answer To The Master

11 Overture

CD 2 – High ‘n’ Dry (1981)

1 Let It Go

2 Another Hit And Run

3 High ‘N’ Dry (Saturday Night)

4 Bringin’ On The Heartbreak

5 Switch 625

6 You Got Me Runnin’

7 Lady Strange

8 On Through The Night

9 Mirror Mirror (Look Into My Eyes)

10 No No No

CD 3 – Pyromania (1983)

1 Rock Rock (Till You Drop)

2 Photograph

3 Stagefright

4 Too Late For Love

5 Die Hard The Hunter

6 Foolin’

7 Rock Of Ages

8 Comin’ Under Fire

9 Action Not Words

10 Billy’s Got A Gun

CD4 – Hysteria (1987)

1 Women

2 Rocket

3 Animal

4 Love Bites

5 Pour Some Sugar On Me

6 Armageddon It

7 Gods Of War

8 Don’t Shoot Shot Gun

9 Run Riot

10 Hysteria

11 Excitable

12 Love And Affection

CD5 – Live at the LA Forum 1983

1 Rock Rock (Till You Drop)

2 Rock Brigade

3 High ‘N’ Dry (Saturday Night)

4 Another Hit And Run

5 Billy’s Got A Gun

6 Mirror Mirror (Look Into My Eyes)

7 Foolin’

8 Photograph

9 Rock Of Ages

10 Bringin’ On The Heartbreak

11 Switch 625

12 Let It Go

13 Wasted

14 Stagefright

15 Travellin’ Band

CD 6 – Rarities Volume 1

1 Wasted (Single Version)

2 Hello America (Single Version)

3 Good Morning Freedom

4 Bringin ‘On The Heartbreak (Remix)

5 Me And My Wine (Remix)

6 Tear It Down

7 I Want to Be Your Hero

8 Ride Into The Sun (Re-Recording)

9 Ring Of Fire

10 Release Me

CD 7 – The Def Leppard EP

1 Ride Into The Sun (Single Version)

2 Getcha Rocks Off (Single Version)

3 The Overture (Single Version)