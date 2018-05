WATAIN - Trennung von Live-Gitarrist nach dessen Hitlergruß

Obwohl dies nicht der erste Mal ist, dass Teitan auf einem Foto negativ auffällt, betonen WATAIN stets gebetsmühlenartig, keine politische Band zu sein. Auch das Posieren auf dem nun im Internet kursierenden Bandfoto sei laut Frontmann Erik Danielsson eher als Scherz zu verstehen, wie er gegenüber dem US Online-Magazin MetalSucks verlauten ließ: "The gesture on that picture was done in jest that’s as much as we have to say about that, but to put an end to this tiresome and time-consuming nonsense the guitarist in question has decided to step aside for a period of time to avoid further hopeless discussions on the subject."