Neues Video von ESCAPE THE FATE zum Song "Broken Heart"

Produziert wurde das Album von Grammy Award nominierten Produzenten Howard Benson (My Chemical Romance, Adam Lambert) und zeigt die Evolution des Escape The Fate-Sounds, der sie zurück zu ihren Wurzeln bringt. “We’re getting older, and we’re changing—so our music should change with us,” erzählt Sänger Craig Mabbitt “At the same time, we rediscovered what made us who we are. I felt like I was 17-years-old again. I haven’t been this excited to release something since I first joined the band and we put out This War Is Ours.”