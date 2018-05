ROCK HARD FESTIVAL 2018: Das Programm steht fest

Am Pfingstwochenende findet wieder das ROCK HARD FESTIVAL statt. Das endgültige Programm des Festivals in Gelsenkirchen steht jetzt fest.

Freitag 18.05.2018

SODOM (Erste Show mit neuem Line-up!)

TIAMAT („Clouds“- und „Wildhoney“-Set)

DIAMOND HEAD

DOOL

ATTIC

DAWN OF DISEASE



Samstag 19.05.2018

OVERKILL („Feel The Fire“ & „Horrorscope“-Set)

AXEL RUDI PELL

MARDUK

CIRITH UNGOL

LEATHERWOLF

THE NEW ROSES

NOCTURNAL RITES

TRAITOR



Sonntag 20.05.2018

SAXON

ARMORED SAINT

BACKYARD BABIES

CORONER („Einzige deutsche Festival-Show 2018!“)

ULI JON ROTH („Scorpions Revisited“)

NIGHT DEMON

MEMORIAM

THUNDERMOTHER