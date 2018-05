EISBRECHER: Echo-Nominierung für "Sturmfahrt"

Mit ihrer Kombination aus Härte, Humor und Sozialkritik haben sich Alex Wesselsky und seine Jungs dauerhaft in der deutschen Rock Bundesliga der Jetztzeit etabliert. Nachdem die beiden Longplayer „Die Hölle muss warten“ und „Schock“ bereits Gold-Status erreicht haben, ist ihr aktuelles und siebtes Studioalbum „Sturmfahrt“ nicht nur von Null auf Eins in die deutschen Charts eingestiegen, sondern nun auch noch für den größten deutschen Musikpreis ECHO nominiert.

In der Kategorie „Rock national“ misst sich die derzeit erfolgreichste Rockband Bayerns bei der Verleihung am 12. April in Berlin mit Branchengrößen wie den Toten Hosen und den Beatsteaks.

Neben ausverkauften Tourneen und prominenten Slots auf nationalen Festivals wie dem „SummerBreeze" und internationalen Mega-Rock-Events wie dem "Graspop Metal Meeting" feiert die Band in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bandjubiläum mit einer exklusiven Show und befreundeten Bands wie den "Die Krupps" und "Oomph!" im Rahmen des selbst veranstalteten „Volle Kraft voraus“-Festival am 8. September 2018 in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm.

Live-Termin:

VOLLE KRAFT VORAUS-Festival

08.09. Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

Mit Oomph!, Die Krupps, Zeromancer, Stahlmann, Schöngeist