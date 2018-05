KATAKLYSM eröffnen "Meditations"-Vorverkauf & koppeln erste Single "Guillotine" aus

Dies ist sicherlich ein Produkt aus der Rückkehr zur alten Arbeitsweise, denn zum ersten Mal seit über zehn Jahren waren alle vier Bandmitglieder am Songwriting beteiligt. Was am Ende dabei herausgekommen ist, könnt ihr ab dem 1. Juni begutachten, wenn "Meditations" via Nuclear Blast das Licht der Welt erblickt. Die erste Single findet ihr hier:

Fronter Maurizio Iacono kommentiert: "Guillotine is a powerful track that holds some of Kataklysm‘s most important traits : fierce and fast riffing, melodic accents and groove landed power punches to the gut, we are focused and determined, dedicated to you worst enemy”

Wer das auch so sieht, kann die Scheibe gleich HIER vorbestellen.

Fronter Maurizio Iacono zur Platte: „Dieses Album ist eine ganz spezielle Angelegenheit für mich, da es u.a. alte persönliche (Negativ-)Ereignisse von mir behandelt. Ich hatte einfach das Bedürfnis, diese in Musik umzuwandeln. Die Jungs und ich haben die Platte gemeinsam geschrieben, wie wir es eben schon damals gemacht haben... Wir haben ganz unbekümmert gearbeitet, hatten eine Menge Spaß und waren ehrlich zu uns selbst. Herausgekommen ist eine ernste Platte, die unsere Band im Hier und Jetzt repräsentiert, aber auch die Vergangenheit nicht außen vor lässt. Unser nächstes Kapital ist auf dem Weg und wir können es kaum erwarten, dieses mit Euch zu teilen!“

"Meditations" - Tracklist:

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I'll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn't Break Doesn't Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel