LLNN - Neues Werk und Tour mit BISON

Zwei Jahre ist es her, dass Copenhagen's LLNN mit ihrem letzten Werk "Loss" in der Musikszene für helle Aufregung gesorgt haben.

Dieses Jahr hat das Warten im April, den 27ten, ein Ende. An diesem Tag erscheint das neue Album "Deads".

Nach eigenen Bandaussagen sollen die Songs kompakter und gleichzeitig komplexer wirken.

Überzeugen kann man sich davon auf der anstehenden Europatour, bei der LLNN von BISON begleitet werden.

22/04ROADBURN FESTIVAL (NL)

23/04COPENHAGEN (DK)

25/04OSLO (NO)

26/04STOCKHOLM (SE)

27/04JÖNKÖPING (SE)

28/04DRONEBURG FESTIVAL (DE)

29/04UTRECHT (NL)

30/04KARLSRUHE (DE)

01/05WIESBADEN (DE)

02/05BRUSSELS (BE)

03/05BULLE (CH)

04/05PORRENTRUY (CH)

05/05PARIS (FR)

06/05LONDON (UK)

08/05PRAGUE (CZ)

09/05VIENNA (AT)

10/05ZAGREB (CR)

11/05CLUIJ (RO)

12/05CRAIOVA (RO)

13/05BUCHAREST (RO)

14/05BUDAPEST (HU)

15/05CRACOW (PL)

16/05WARSAW (PL)

18/05KIEL (DE)

19/05PELAGIC FEST (DE)

Einen kleinen Appeaser hat die Band auch veröffentlicht.