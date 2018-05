ELVELLON kündigen Debütalbum "Until Dawn" an

Das per Crowdfunding finanzierte "Until Dawn" wird am 1. Juni via Reaper Entertainment erscheinen und stellt den Nachfolger der gefeierten EP "Spellbound" dar.

Tracklist:

Spellbound Oraculum Silence From The Deep The Puppeteer Fallen Into A Dream Of Winds And Sand King Of Thieves Until Dawn Dead-End Alley Shore To Aeon Born From Hope Dreamcatcher

Die Band kommentiert: "Wir sind sehr glücklich und dankbar dieses Album nun an die Welt zu übergeben. Dieses wichtige Datum steht jetzt endlich fest. Es war wahrlich viel Arbeit, die uns Schweiß und Tränen gekostet hat, aber am Ende war es all die Mühe wert.

Was Ihr in euren Händen halten werden, ist das Ergebnis all der tief empfundenen Hingabe und Leidenschaft, die wir seit den ersten Tagen von Elvellon bis zu diesem Moment in unsere Musik gesteckt haben.

Wir danken unserem Label @Reaper Entertainment Europe für diese umfassende Veröffentlichung und unserem Illustrator Dominus von @Pandemonium Art für die Erschaffung dieses wunderschönen Artworks (Können es kaum erwarten, euch den Rest zu zeigen)

Zudem möchten wir uns bei all unseren engagierten Fans bedanken, die uns bis hierhin gefolgt sind und uns in jeder denkbaren Weise unterstützen! Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an alle Crowdfunding-Unterstützer. „Until Dawn“ hätte ohne Euch nicht das Licht der Welt erblickt!"

Vorbestellen könnt ihr das Album unter folgenden Links:

Amazon: https://www.amazon.de/Until-Dawn-Elvellon/dp/B07BQNQJRX/

iTunes: https://itunes.apple.com/de/album/until-dawn/1361090074

Nuclear Blast: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/cd/cd/elvellon-until-dawn.html

EMP: https://www.emp.de/p/until-dawn/380696.html