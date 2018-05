PRIMORDIAL veröffentlichen Track-By-Track Video mit Sänger A.A. Nemtheanga zum neuen Album 'Exile Amongst The Ruins

Die irischen Pagan-Metaller PRIMORDIAL haben letzte Woche Freitag ihr neues Album 'Exile Amongst The Ruins' veröffentlicht.

Die Aufnahmen fanden gemeinsam mit Produzent Ola Ersfjord, der schon das Live-Album 'Gods To The Godless' von 2016 betreute, in den Camelot Studios in Dubin statt, die sich gleich neben dem Proberaum der Band befinden.

PRIMORDIAL haben jetzt in Zusammenarbeit mit Regisseur Costin Chioreanu ein Video veröffentlicht, in welchem Sänger A.A. Nemtheanga detailliert auf die Texte sämtlicher auf 'Exile Amongst The Ruins' enthaltenen Songs eingeht. Checkt es hier an:

Zur Veröffentlichung des Albums gehen die Iren als Headliner auf 'Heathen Crusade'-Europatournee. MOONSORROW aus Finnland sind Co-Headliner, und die Deutschen DER WG EINER FREIHEIT eröffnen die Abende.

Heathen Crusade 2018

18/04/18 CH - Pratteln - Z7

19/04/18 DE - Ludwigsburg - Rockfabrik

20/04/18 DE - Leipzig - Hellraiser

24/04/18 AT - Wien - Szene

25/04/18 DE - München - Backstage

26/04/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

27/04/18 DE - Bochum - Matrix

28/04/18 DE - Hamburg - Markthalle

Weitere PRIMORDIAL Festivalshows:

14/07/18 DE - Balingen - Bang Your Head!!!

20/07/18 DE - Bertingen - Rock Unter Den Eichen

27/07/18 SI - Tolmin - Metaldays

PRIMORDIAL sind:

A.A. Nemtheanga - Vocals

Ciarán MacUilliam - Gitarre

Michael O'Floinn - Gitarre

Pól MacAmlaigh - Bass

Simon O'Laoghaire - Drums