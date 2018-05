Metal Blade wiederveröffentlichen die beiden FIFTH ANGEL Alben 'Fifth Angel' und 'Time Will Tell' auf Vinyl sowie als Digi-CD

FIFTH ANGEL haben ihr selbstbetiteltes Debüt 1986 veröffentlicht, der Nachfolger 'Time Will Tell' erschien 1989. Beide Alben sind schon seit geraumer Zeit nicht mehr verfügbar und bekommen für ihre Wiederveröffentlichung eine luxuriöse Behandlung spendiert. Erwartet das folgende für den Veröffentlichungstag am 18. Mai.

FIFTH ANGEL - 'Fifth Angel'

• Digi-CD

• 180g black vinyl

• grey marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• orange/red splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

FIFTH ANGEL - 'Time Will Tell'

• Digi-CD

• 180g black vinyl

• transparent lime-green vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• white/black splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

Hier könnt ihr vorbestellen.