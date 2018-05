LIK veröffentlichen Video zur zweiten Single 'Dr Duschanka'

LIK selbst meinen zu dem Video: "'Dr Duschanka' ist ein grausames Stück Musik, das davon handelt wie man untergehen kann, wenn man sich zu einem Date mit seinen Albträumen verabredet hat. Wir wollten ein Video drehen, das nicht unbedingt den lyrischen Inhalt wiedergibt, aber die dunkle und grobschlächtige Story atmosphärisch einfängt. So haben wir uns bereits früh dazu entschlossen, ein Performance Video abzudrehen, das von alten Klassikern wie z.B. 'I'm Broken' von Pantera inspiriert ist. Gemeinsam mit der Crew von "The Happy Creative" haben wir erreicht, wonach wie gesucht haben!"

'Carnage' Tracklisting:

1. To Kill

2. Rid You Of Your Flesh

3. Celebration Of The Twisted

4. Dr. Duschanka

5. Left To Die

6. Cannibalistic Infancy

7. Death Cult

8. The Deranged

9. Only Death Is Left Alive

10. Embrace The End

LIK Line-up:

Chris Barkensjö - drums & vocals

Tomas Åkvik - vocals & guitars

Niklas "Nille" Sandin - guitars & bass