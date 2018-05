THRONETORCHER veröffentlichen Video

Am 25.Mai erscheint die Debüt-EP "Eden's Poison" von THRONETORCHER via BDHW Records.

Die Band besteht aus ehemligen MItgliedern von INTENSE, BROKEN HUMANITY und FELONY und spielen Hardcore mit einer extrem metallischen Einfluß. Der Stil erinnert an ALL OUT WAR, KICKBACK, TWITCHING TONGUES oder auch HATE SQUAD.

Tracklist der EP:

Thronetorcher

Edens Poison

King Of Disease

Animal Mind

Depths Of Despair

Jetzt hat das Quintett den Vorabsong "Eden's Poison" veröffentlicht.



Mitglieder der Band

Vocals - Chris

Guitar - Phil

Guitar - Sergej

Bass - Vincent

Drums - Kemper