Exlusive Premiere von ROAMERs neuem Video „What The Hell“

Entstanden ist der Low-Budget-Dreh in der Schweizer Altstadt von Olten, in dem der japanische Filmemacher Kohei Yamaguchi viel Improvisationstalent bewies. Stets mit einem Lächeln erklärt der 36-jährige den Laien-Statisten, wie sie zu stehen und schauen haben. „Es ist schwierig, mit Laien einen Film zu drehen“, sagt er und lächelt geduldig.

„Ich versetze mich in die Rolle, die der Regisseur mir gegeben hat: Etwas zwischen einem Menschen und einem Geist“, erklärt Sänger Samuel Blatter. Das Lied handelt von Selbstmord, mit dem er in seinem Freundeskreis mehrmals konfrontiert wurde. „Ich habe drei Freunde durch Selbstmord verloren. Bei zweien war es so, dass sie ständig zwischen Genie und Wahnsinn pendelten. Beides auch Musiker, die mir sehr nahe standen.“ Im Lied „What the Hell“ verarbeitet er seine Wut. „Die Wut darüber, dass sie mich und ihre Freunde und Familien verlassen haben und dass ich sie nicht dafür verprügeln kann, weil sie ja nicht mehr hier sind.“

Am 27.04.2018 veröffentlichen ROAMER ihr Debütalbum „What The Hell“ via Czar of Revelations. Mit souveräner Leichtigkeit kombinieren sie komplexe und doch muskulöse Rock- und Jazz-Rhythmen mit kühnen Harmonien, ohne dabei je kopflastig zu wirken.

Album-Vorbestellungen:

LP oder CD

www.roamermusic.ch

www.facebook.com/roamermusic