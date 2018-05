TREMONTI enthüllen Details & Musikvideo zu "A Dying Machine"

Denn "A Dying Machine" ist alles andere als ein normales Album, sondern ein waschechtes Konzeptwerk. Die Story der Scheibe, an deren Romanumsetzung Mark Tremonti und John Shirley momentan noch arbeiten, spielt zu Beginn des 22. Jahrhunderts und zeichnet eine Welt in der Menschen und "Vessels" genannte, künstliche geformte Wesen miteinander koexistieren. Wer schon einen musikalischen Eindruck von der Story bekommen will, hat ab dem 8. Juni die Chance dazu, wenn "A Dying Machine" via Napalm Records veröffentlicht wird.

Oder ihr werft einfach gleich einen Blick in das soeben veröffentlichte Musikvideo:

"A Dying Machine"-Tracklist

1) Bringer Of War

2) From The Sky

3) A Dying Machine

4) Trust

5) Throw Them To The Lions

6) Make It Hurt

7) Traipse

8) The First The Last

9) A Lot Like Sin

10) The Day When Legions Burned

11) As The Silence Becomes Me

12) Take You With Me

13) Desolation

14) Found

Inzwischen lässt sich das Album auch schon HIER vorbestellen.

Selbstverständlich beehren TREMONTI Europa im Zuge der Veröffentlichung auch mit einer neuen Tour:

*w/ Iron Maiden

17.06.18 IT - Florence / Firenze Rocks

18.06.18 DE - Munich / Strom

19.06.18 DE - Leipzig /Täubchental

21.06.18 DK - Copenhagen / Copenhell

22.06.18 BE - Dessel / Graspop Metal Meeting

23.06.18 FR - Clisson / Hellfest

26.06.18 NL - Zwolle / Hedon

28.06.18 UK - Glasgow / 02 ABC

29.06.18 UK - London / 02 Shepherd's Bush Empire

30.06.18 UK - Birmingham / 02 Institute

02.07.18 UK - Belfast / Limelight

03.07.18 UK - Dublin / Academy

05.07.18 UK - Portsmouth / Pyramids Centre

09.07.18 IT - Milan / San Siro Ippodromo*

10.07.18 CH - Zurich / Hallenstadion*

13.07.18 PO - Lisbon / Altice Arena*

14.07.18 ES - Viveiro / Viveiro Ressurrection Fest

17.07.18 IT - Muggia / Piazza Unita d'Italia*

24.07.18 CR - Zagreb / Zagreb Arena*

27.07.18 PL - Krakow / Tauron Arena*

28.07.18 PL - Krakow / Tauron Arena*

29.07.18 PL - Warsaw / Klub Hybrydy

31.07.18 DE - Berlin / Lido

01.08.18 DE - Cologne / Luxor

02.08.18 DE - Wacken / Wacken Open Air

Details und Links zum Ticketverkauf findet ihr auf der Homepage der Band.