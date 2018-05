RINGS OF SATURN veröffentlichen Musikvideo zu "Margidda"

Das Video, welches mit einigen... interessanten CGI-Effekten aufwartet, könnt ihr euch gleich hier anschauen:

Um ihr neues Album gebührend zu bewerben, tourt die Technical-Deathcore-Band seit dem Release ohne Pause um den Planeten. Momentan macht die Truppe im Vorprogramm der Death-Metal-Größen von ORIGIN Europa unsicher und wird noch an folgenden Terminen zu sehen sein:

»The Unparalleled World Tour 2018«

w/ ORIGIN, HIDEOUS DIVINITY, GRAVESLAVE

08.04. B Genk - Club 26

09.04. UK Manchester - Rebellion

10.04. UK London - Camden Underworld

11.04. UK Glasgow - The Cathouse

12.04. UK Birmingham - Asylum

13.04. F Paris - Glazart

14.04. F Lyon - Rock n’Eat

15.04. I Brescia - Circolo Colony

16.04. CH Siebnen - District 28

17.04. D Nuremberg - Z-Bau

18.04. A Vienna - Viper Room

19.04. CZ Brno - Melodka

20.04. SK Banská Bystrica - Tartaros

21.04. CZ Ostrava - Barrak Music Club

22.04. D Dresden – Club Puschkin *NEW VENUE*

23.04. D Berlin - Bi Nuu

+No GRAVESLAVE

Im Anschluss werden sich die Amerikaner noch auf eine kurze Headliner-Tour mit sechs Konzerten begeben:

»Ultu Ulla« - European Headline Tour 2018

24.04. CZ Prague - Nová Chmelnice

25.04. PL Poznan - Klub U Bazyla

26.04. D Rostock - Alte Zuckerfabrik

27.04. D Munich - Impericon Festival

28.04. D Leipzig - Impericon Festival

29.04. B Arlon - L’Entrepôt