MILLENNIAL REIGN kündigen neues Album "The Great Divide" an

Einzig und allein Bandgründer Dave Harvey war auch schon auf dem Vorgänger "Carry The Fire" zu hören. Mit Sänger Travis Wills, Drummer Steve Nichols und Bassist Neil Bertrand geben somit geschlagene drei Mitglieder ihren Einstand auf "The Great Divide". Das Album wird am 25. Mai via Ulterium Records zeitgleich in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden.

Tracklist

01. The Genesis

02. Break The Tide

03. More Than Scars

04. Imagine

05. Till The End

06. In Your Silence

07. The Day The Sun Stood Still

08. Behind The Time

09. Wounds In Hand

10. The Great Divide

Dabei wird das Album auf der Labelseite als das fokussierteste Album der Bandgeschichte bezeichnet, welches alle Trademarks der Gruppe vereint und jeden Fan von CRIMSON GLORY, QUEENSRYCHE und THEOCRACY ansprechen sollte. Wer Probe hören will, kann einfach einmal in das Musikvideo zur ersten Single "Break The Tide" reinschauen:

MILLENNIAL REIGN auf Tour:

Jun 01: Gas Monkey Live - Dallas, TX (with Stryper)

Jun 18: Trees - Dallas, TX (with Hammerfall)