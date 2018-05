THE BLACK DAHLIA MURDER kehren im Sommer für Festivals und Clubshows nach Europa zurück

Die Band kommentierte hierzu wie folgt:

"Wir sind schon ziemlich aufgeregt von den Neuigkeiten, dass wir am Ende des Sommers noch einmal nach Europa stürmen werden! Wir freuen uns krass auf Brutal Assault, Deathfeast und all die anderen coolen Orte! Kommt und feiert mit uns, wie wir all den ahnungslosen Festivals auf die Nerven gehen werden und checkt die wilden und schwitzigen Clubshows an, die wir dazwischen eingebaut haben. Mit Sicherheit ein großartiger Weg, die Sommersaison abzuschließen!"

Bei folgenden Terminen gibt es die Möglichkeit, THE BLACK DAHLIA MURDER in diesem Jahr noch einmal live zu sehen:



08/08/18 CZ - Josefov - Brutal Assault Festival

09/08/18 PL - Poznan - Pod Minoga

10/08/18 DE - Schlotheim - Party.San Open Air

11/08/18 NL - Leeuwarden - Into The Grave

12/08/18 BE - Kortrijk - Alcatraz Metal Festival

13/08/18 DE - Berlin - Bi Nuu

15/08/18 DE - Essen - Turock

16/08/18 DE - Dinkelsbühl - Summer Breeze

18/08/18 FR - Saint-Nolff - Motocultor Festival

19/08/18 CH - Zürich - Dynamo

20/08/18 IT - Milan - Circolo Magnolia

22/08/18 DE - Hamburg - Logo

23/08/18 DE - Andernach - Death Feast

24/08/18 AT - Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air

25/08/18 DE - Wörrstadt - Neuborn Open Air