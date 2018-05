FREQUENCY DRIFT – neues Video „Escelator“

Die Bayreuther Prog-Cineasten FREQUENCY DRIFT feiern Videopremiere zur neuen Single „Escelator“ aus dem am Freitag erscheinenden Album „Letters To Maro“.

Nerissa Schwarz: „Für mich war Escalator der ideale Song für ein Video, weil er etwas sehr Cineastisches hat. Er beginnt schwebend und melancholisch und wird dann immer treibender, intensiver und surrealer.”

Irini Alexia: „Gerade dieses schwebende Gefühl in der Musik bedeutete für mich, dass ich die Lyrics hier theatralischer gestalten konnte; damit war genug Platz da, um den Hörer eine Weile lang mitfahren zu lassen auf den Gedankengängen eines fremden Menschen in einer alltäglichen und zugleich höchst ungewöhnlichen Situation."

Bei „Letters To Maro“ war wieder das bewährte Songwriting- und Produktionsteam Nerissa Schwarz/Andreas Hack an vorderster Front verantwortlich. Zudem geht auch die, von Schriftstellern wie Haruki Murakami oder dem japanischen Arthouse-Kino inspirierte, künstlerische Gesamtkonzeption auf das Konto der beiden Masterminds. Sie sind einmal mehr gleichzeitig Autor und Regisseur des cineastisch-musikalischen Ereignisses, das „Letters To Maro“ dem Zuhörer bietet: Musik, Lyrik, Artwork und Videos, all diese Elemente fließen mit ein und schaffen ausufernde Welten und Bilder.

