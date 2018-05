BLEEDING GODS stellen Keyboarder vor

Das ändert sich jetzt: Die Besetzung mit Mark Huisman am Mikro, Ramon Ploeg und Rutger Van Noordenburg an den Gitarren, Gea Mulder am Bass (+ Backing Vocals) und Daan Klemann am Schlagzeug verstärkt sich mit Keyboarder David Gutierrez Rojas, bereits bekannt durch seine vorherigen Bands KINGFISHER SKY, ELLEANORE und MISANTHROPIA!

David kommentiert: "Ich freue mich sehr, dabei zu sein, und bin höchst motiviert. BLEEDING GODS ist eine tolle Band und ich bin glücklich, nun Teil dieser Familie sein zu können!"

Die Proben für die kommenden Live-Shows mit David haben bereits begonnen. Auch werden BLEEDING GODS schon bald mit dem Schreibprozess an ihrem Nachfolger von »Dodekathlon« anfangen!



Kommende Live-Termine von BLEEDING GODS:

w/ SHINIGAMI

18.05. J Osaka - Club Vijon

19.05. J Nagoya - Rad Seven

20.05. J Tokyo - Club Z Kinoto

25.05. J Tokyo - Live Freak

More to be announced



27.07. SLO Tolmin - Metaldays