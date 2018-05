SEVENDUST veröffentlichen Video zu "Not Original"

Am 11. Mai werden SEVENDUST ihr inzwischen zwölftes Album "All I See Is War" bei Rise Records veröffentlichen.

Nach "Dirty" präsentieren die vier Herren daraus nun die nächste Single namens "Not Original" samt passendem Video.

"All I See Is War" ist in Zusammenarbeit mit Michael "Elvis" Baskette (ALTER BRIDGE, TREMONTI, SLASH) entstanden und der Nachfolger von "Kill The Flaw" (2015), dem bisher erfolgreichsten Album von SEVENDUST.

"All I See Is War" Trackliste:

01. Dirty

02. God Bites His Tongue

03. Medicated

04. Unforgiven

05. Sickness

06. Cheers

07. Risen

08. Moments

09. Not Original

10. Descend

11. Life Deceives You

12. The Truth