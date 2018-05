BLACK ORCHID EMPIRE: Single & Video "Celebrity Summer"

"Making the video for Celebrity Summer was a blast - we shot the whole thing in our studio so everything is super in-your-face and intense," erzählt Paul Visser, Sänger und Gitarrist von Black Orchid Empire. "Scott Canty from Dark North Media did an incredible job of pushing our performance to the limit as he captured it - he totally destroyed us!."

Pünktlich zum Albumrelease gehen Black Orchid Empire zusammen mit den US-Rockern von Black Map um Dredg Gitarrist Mark Engles, Sänger/Bassist Ben Flanagan (Trophy Fire) und Chris Robyn (Far) auf Tour durch Deutschland und Großbritannien.

BLACK MAP & BLACK ORCHID EMPIRE

23.05. München - Feierwerk (Orangehouse)

24.05. Leipzig - Naumanns

25.05. Hamburg - Headcrash

26.05. Berlin - Badehaus

27.05. Köln - MTC

28.05. Wiesbaden - Schlachthof (Kesselhaus)