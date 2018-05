TRIVIUM haben ein neues Musikvideo zu "Endless Nights" veröffentlicht, das in Orlando von John Deeb gedreht wurde und in den Deeb Studios produziert wurde.

Trivium zu ihrem neuesten Album "The Sin And The Sentence": "Wir waren uns alle einig: 'Wir müssen genau jetzt das beste Album unserer Karriere aufnehmen.'"

Konzerttermine:

11.04.2018 München, TonHalle

12.04.2018 Stuttgart, Longhorn