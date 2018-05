OOMPH! unterschreiben bei Napalm Records – Neues Album 2019

"Direkt zwischen unseren letzten Tourneen in Russland und Europa begannen wir damit, in unserem Studio neue Ideen für unser kommendes 13. Album zu sammeln. Mit diesen ersten neuen Songs kontaktierten wir verschiedene Plattenfirmen und konnten am Ende aus acht sehr guten Angeboten auswählen", so OOMPH! zum Signing mit Napalm Records.

OOMPH! sind:

CRAP - Guitar, Keyboards

DERO - Vocals, Drums

FLUX - Guitar, Sampling

Silvestri - Drums (Live)

Hagen - Bass (Live)

Felix - Keyboards (Live)

Okusa - Percussion (Live)