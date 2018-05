KILLSWITCH ENGAGE arbeiten mit altem Sänger

Jetzt hat der jetzige Sänger Jesse Leach auf Instagram ein Foto aus dem Studio veröffentlicht. Auf dem sind er, Adam Dutkiewicz und Howard Jones zu sehen.

Als Kommentar zu dem Bild, schrieb Jesse noch:

"This dude was in the neighborhood, so I figured hey let's get him to lay down some stuff for a thing...He did, and it is going to be EPIC!"

Das neue Album soll noch Ende disen Jahres erscheinen. Man darf gespannt sein.