THE OFFSPRING News

In einem Interview ließ Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman durchklingen, dass man bereits mindestens zehn Songs fertig hätte.

Außerdem sagte er noch folgendes:

"This record is taking us a long time, but I think it's gonna be well worth the wait. We've been in the studio working a lot recently with [veteran producer] Bob Rock and finishing it up. We've got about ten songs done, a couple of more that just need lyrics. And then we may do one or two more, and it's gonna be a done deal."

Nach eigener Aussage, soll das Album noch im Herbst 2018 erscheinen.