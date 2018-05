GREYBEARDS – neues Album „For The Wilder Minds“

Die Alternative-Rocker GREYBEARDS veröffentlichen am 04.05. ihr zweites Album „For The Wilder Minds“.

Moderner Alternative Rock mit soliden Grooves – inspiriert durch die FOO FIGHTERS – und ein Touch von Punk, den die Band in ihren Liveshows hemmungslos auslebt: Das sind GREYBEARDS. Attitude Recordings erkannte das Potenzial der jungen Musiker und brachte das Debütalbum der Schweden „Longing To Fly” im Jahr 2015 in ihrem Heimatland heraus, um wenig später auf Tour ganz Europa damit zum Feiern zu bringen. Mit jeder Show, die einen weiteren Club zum Beben brachte, bis der Schweiß von der Decke tropfte, verbreitete sich GREYBEARDS’ Ruf als sensationeller Live-Act weiter.

Nachdem die Band erstmals auch große Bühnen in China rocken durfte, kehrte sie nun zurück, um das zweite Album „For The Wilder Minds” in den Studios Sound Society und Sound Control Sweden aufzunehmen.

Tracklist:

01. Fast Asleep

02. One In A Billion

03. Come Undone

04. Insane

05. Beautiful Things

06. Free

07. You Struck Me

08. Cold December

09. Peace Of Mind

10. The Nerve

www.facebook.com/Greybeards

www.greybeards.eu